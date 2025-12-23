Priprema mu hladnu osvetu: Aneli likuje nad Lukinim sunovratom, najavila pakao, a evo i kad (VIDEO)

Reže rečima!

Učesnici "Elite 9" u subotu popodne imali su priliku da među sobom biraju osobu koja je najneuljudnija, a voditelj Milan Milošević upravo je saoštio rezultate ankete:

TREĆE MESTO - DAČO VIRIJEVIĆ

- Meni to ništa nije novo. Ja prema ovim ljudima neću biti bolji, biću još gori - rekao je Dačo.

- Ja sam njega od srca gotivio i gledao sam ga kao malog brata, ali čovek je nula od čoveka - rekao je Asmin.

- Ja nisam rekao nijednu stvar koju je meni pričao - rekao je Dačo.

- Za Maju je govorio da mu je bila sa tatom i u trojkama. Prema meni si pogrešio jer si vređao ženu koju najviše na svetu volim - rekao je Dačo.

DRUGO MESTO - IVAN MARINKOVIĆ

- Boriću se da ispravim svoje greške, ima još sedam meseci - rekao je Ivan.

PRVO MESTO - LUKA VUJOVIĆ

- Svi su me i navodili. Ne razmišljam o negativnim anketama. Može da se tumačni na razne načine. Ljudi su navodili i u situaciji sa Filipom, i u situaciji da sam okrenuo leđa roditeljima. Na strani gde ne treba pokažeš ljudskost, gde treba ti pokažeš neuljudnost. Valjda ću izvući pouku i promeniti se - rekao je Luka.

- Rekla sam da će na prvom mestu on biti. Definitivno će biti neuljudan jer sve ove stvari radi. Za mesec dana ću da izneti pravo mišljenje. Ispao je jako loš - rekla je Aneli.

