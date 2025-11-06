Od danas je za mene Vujović Luka: Maja donela radikalne promene, neće dozvoliti da Aneli postane njena žrtva (VIDEO)

Reže rečima!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović dala je reč Asminu Durdžiću.

- Jesam li ti rekao u facu da igra rijaliti? - pitao je Asmin.

- Nisi - rekao je Terza.

- Bojim se da mi veza ne postane sve ono što sam imala ranije. Nemoj da ustaješ i da praviš priče koje nisu tačne. Juče sam ti rekla, a ne pre šest nedelja - skočila je Mina.

- Ja sam postavio pitanje Filipu da li je imao nešto sa Majom, a ona se naljutila što ih povezujem. On mi je rekao da nije imao ništa sa njom i da ne bi bio sa njom jer zna kakva je u vezi. Rekao je da mu se Teodora sviđa i da sve druge gleda kroz sprdnju

Majo, nasmej Luku jer mu njegova verenica samo suze donosi.

- On je za mene od sad Vujović Luka. Ne pada mi na pamet da ja nekoga više nasmejavam. Ja sam dovoljno sebe ukanalila i da mi više ne treba. Neću da se druge peru preko mene i da glume svetice i moral. Neeće se od mene desiti da od njih pravim žrtve. Ovo je izmišljena priča od strane Anite jer pere svoj se*s - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić