AKTUELNO

Zadruga

Od danas je za mene Vujović Luka: Maja donela radikalne promene, neće dozvoliti da Aneli postane njena žrtva (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reže rečima!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović dala je reč Asminu Durdžiću.

- Jesam li ti rekao u facu da igra rijaliti? - pitao je Asmin.

- Nisi - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bojim se da mi veza ne postane sve ono što sam imala ranije. Nemoj da ustaješ i da praviš priče koje nisu tačne. Juče sam ti rekla, a ne pre šest nedelja - skočila je Mina.

- Ja sam postavio pitanje Filipu da li je imao nešto sa Majom, a ona se naljutila što ih povezujem. On mi je rekao da nije imao ništa sa njom i da ne bi bio sa njom jer zna kakva je u vezi. Rekao je da mu se Teodora sviđa i da sve druge gleda kroz sprdnju

Majo, nasmej Luku jer mu njegova verenica samo suze donosi.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je za mene od sad Vujović Luka. Ne pada mi na pamet da ja nekoga više nasmejavam. Ja sam dovoljno sebe ukanalila i da mi više ne treba. Neću da se druge peru preko mene i da glume svetice i moral. Neeće se od mene desiti da od njih pravim žrtve. Ovo je izmišljena priča od strane Anite jer pere svoj se*s - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

JA SAM PRETNJA MNOGIM ŽENAMA! Anita otkrila da ju je Aneli uklonila sa Lukinog profila, pa zadala nikad žešći udarac: Vežite svoje kerove! (VIDEO)

Zadruga

Gledateljka demolirala Peju! Ena dobila ZLATNE SAVETE, pa saznala ko je njena idealna osoba! (VIDEO)

Zadruga

BRUKA, BLAM I SRAMOTA! Anđelo razvezao jezik, pa totalno uništio Miljanu i Uroša, posebne uvrede sačuvao za Zoricu (VIDEO)

Zadruga

NEMATE PRAVO GLASA! Ivan srozao na pod sve devojke koje su bile sa Filipom, posle ovih reči će se puštiti (VIDEO)

Domaći

Ako joj treba neki dušek za mušterije koje bude primala... Nakon potpisivanja ugovora Jelene Ilić sa sajtom za odrasle, oglasio se Ivan Marinković! Od

Zadruga

Sad je sve jasno! Palo žestoko raskrinkavanje Milovanovih namera prema Aleksandri, ona pokušala da preokrene situaciju! (VIDEO)