NEMATE PRAVO GLASA! Ivan srozao na pod sve devojke koje su bile sa Filipom, posle ovih reči će se puštiti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reže rečima!

Ivan Marinković nije mogao da izdrži da ne održi lekciju svim devojkama koje su bile sa Filipom Đukićem u Beloj kući.

- Vi spavate sa Filipom Đukićem - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam spavala - rekla je Boginja.

- Vi koji spavate s ajednim muškarcem i imate se*s nemate pravo glasa. On bira, a sve koje odete u radio da se pravdate ste budaletine. Ova glupača je ispala najveća budaletina. Ti ideš ceo dan i pravdaš se da bi se čulo. Kome se pravdaš? Bolje da si otišla kod Anite na rođendan. On vas ne vidi kao svetice i ne tretira vas tako - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

