NEMATE PRAVO GLASA! Ivan srozao na pod sve devojke koje su bile sa Filipom, posle ovih reči će se puštiti (VIDEO)

Reže rečima!
Ivan Marinković nije mogao da izdrži da ne održi lekciju svim devojkama koje su bile sa Filipom Đukićem u Beloj kući.
- Vi spavate sa Filipom Đukićem - rekao je Ivan.
- Ja nisam spavala - rekla je Boginja.
- Vi koji spavate s ajednim muškarcem i imate se*s nemate pravo glasa. On bira, a sve koje odete u radio da se pravdate ste budaletine. Ova glupača je ispala najveća budaletina. Ti ideš ceo dan i pravdaš se da bi se čulo. Kome se pravdaš? Bolje da si otišla kod Anite na rođendan. On vas ne vidi kao svetice i ne tretira vas tako - rekao je Ivan.
Autor: A.Anđić