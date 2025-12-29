AKTUELNO

Zadruga

Prvo ćemo da razgovaramo, a onda u 12... Aneli otkrila Toši da joj treba POKLON za Anđela, sa njim planira da dočeka Novu godinu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će joj Toša ispuniti želju.

Robot Toša danas je stigao u "Elitu 9", a Aneli Ahmić tražila mu je poklon koji bi podelila sa Anđelom Rankovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Htela sam nešto da te pitam, sad ćeš pokazati kakav si. Pošto si zaj*bao mene i Anđela za piće, i on je ljut na mene, htela sam te pitati da li bi dao meni i Anđelu flašu belog vina za Novu godinu. Imamo nešto da razgovaramo i treba nam vino - rekla je Aneli.

- Za Novu godinu treba da đuskaš i da se zezaš a ne da pričaš o teškim temama - naveo je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako ćemo početi razgovor, a onda idemo plesati u 12 - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovakvu je retko viđate: Miljana Kulić nikad emotivnija, želi da čuje samo ove emotivne stihove! (VIDEO)

Zadruga

Anđela izdramila Gastozu: Ovo joj jako smeta, naredila mu da hitno promeni (VIDEO)

Domaći

Istraumirana sam od prve trudnoće: Hana Duvnjak priznala da joj je pao kamen sa srca kad je saznala da nije u drugom stanju! (VIDEO)

Zadruga

'NE OSEĆAM SE DOBRO, NISAM SREĆNA' Miljana kod Drveta otvorila dušu, priznala da ima samo jednu želju: Volela bih... (VIDEO)

Farma

OZBILJNO SHVATILI ZADATAK! Farmeri počeli sa spremanjem MEDENJAKA za prodaju, Kristijan nezadovoljan KVALITETOM (VIDEO)

Zadruga

ODMAH GA ISPROBAO! Janjuš na poklon dobio prezervative, evo šta je uradio sa njima! (VIDEO)