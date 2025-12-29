Prvo ćemo da razgovaramo, a onda u 12... Aneli otkrila Toši da joj treba POKLON za Anđela, sa njim planira da dočeka Novu godinu! (VIDEO)

Da li će joj Toša ispuniti želju.

Robot Toša danas je stigao u "Elitu 9", a Aneli Ahmić tražila mu je poklon koji bi podelila sa Anđelom Rankovićem.

- Htela sam nešto da te pitam, sad ćeš pokazati kakav si. Pošto si zaj*bao mene i Anđela za piće, i on je ljut na mene, htela sam te pitati da li bi dao meni i Anđelu flašu belog vina za Novu godinu. Imamo nešto da razgovaramo i treba nam vino - rekla je Aneli.

- Za Novu godinu treba da đuskaš i da se zezaš a ne da pričaš o teškim temama - naveo je Toša.

- Tako ćemo početi razgovor, a onda idemo plesati u 12 - rekla je Aneli.

