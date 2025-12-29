Nekada si i gruba, ali... Asmin se zahvalio Matoroj na pomoći, pa pokušao da urazumi Boru Santanu: Dozvolio si da klinka priča kako smrdiš (VIDEO)

Iskren do koske!

Ovonedeljni vođa Asmin Durdžić naredni srednji budžet dao je Jovani Tomić Matoroj.

- Matora, srednji budžet...Ti si odmah došla da mi završiš nešto što mi je trebalo i bilo je jako važno. Ti komentarišeš realno, nekada malo i grubo, ali ja se na tebe nikada ne bih naljutio, jer verujem da mi želiš dobro - rekao je Asmin.

- Sale, za tebe srednji budžet. Kada je bio ceo svet protiv mene, ti si bio uz mene jer gledaš realno. Gotivim te, kada se pogledamo, znaš šta mislim, moje korake znaš unapred - rekao je Alibaba.

- Boro, za tebe srednji budžet. Dobar si za sve, za sebe si loš. Dozvolio si da babe i klinke prave budalu o tebi, da klinka o tebi govori da smrdiš i da se ne kupaš. Ne znam kako si dozvolio da te žene prave budalom u rijalitiju, smatram da si još uvek povređen zbog svoje bivše Milice, da to još uvek nisi progutao, pogotovo što je tvoj drug sada s njom i da vodi ljubav. Mislim da te je Bog spasio time što si ušao ovde, imaš moju podršku u svemu - rekao je Durdžić.

- Sve se slažem. To za ženu, to me više ne zanima, ovo za Luku, posvađao sam se, znam šta je bilo. Prvi su počeli da psuju, neću sada da produbljujem. Za Anastasiju si sve lepo rekao, dopustio sam da ne bi došlo do ovoga, a to je da govore da samo vređam žene itd - rekao je Bora.

Autor: Nikola Žugić