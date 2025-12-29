Ove rijaliti kraljice treba da se ugledaju na tebe: Alibaba preko Sofije zadao žestok udarac Maji Marinković! (VIDEO)

Ovo je bolelo!

Asmin Durdžić nastavio je da deli budžete, a naredni veliki budžet dobila je Sofija Janićijević.

- Ti si devojka od mog druga, imaš savršeno ponšanje. Od mene imaš poštovanje. Sve devojke na tebe treba da se ugledaju kako treba da se ugledaju, ovo rijaliti kraljice - govorio je Asmin.

- Milane, mali budžet, dobar si momak i imaš manire - nastavio je Asmin.

- Boginja, mali budžet i nadam se da ćeš da pronađeš svoju sreću sa Filipom i da vam se drugi ljudi neće mešati - pričao je Asmin.

- Terza, ta tebe veliki budžet jer si ti moj brat - rekao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić