Ove rijaliti kraljice treba da se ugledaju na tebe: Alibaba preko Sofije zadao žestok udarac Maji Marinković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je bolelo!

Asmin Durdžić nastavio je da deli budžete, a naredni veliki budžet dobila je Sofija Janićijević.

Treba ti pomorac, nisam za morske bolesti: Alibaba preko Anastasije isponižavao Boru, on odmah burno reagovao! (VIDEO)

- Ti si devojka od mog druga, imaš savršeno ponšanje. Od mene imaš poštovanje. Sve devojke na tebe treba da se ugledaju kako treba da se ugledaju, ovo rijaliti kraljice - govorio je Asmin.

- Milane, mali budžet, dobar si momak i imaš manire - nastavio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boginja, mali budžet i nadam se da ćeš da pronađeš svoju sreću sa Filipom i da vam se drugi ljudi neće mešati - pričao je Asmin.

Ovo su svi čekali: Alibaba se dirljivim rečima obratio Aneli, pa Maju odjavio za sva vremena! (VIDEO)

- Terza, ta tebe veliki budžet jer si ti moj brat - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

