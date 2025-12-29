Ne skida osmeh s lica: Janjuš priznao koliko mu znači Kačavenda, pa šokirao sve priznajem da je povezana sa njegovom BIVŠOM ŽENOM! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Krenuću od toga ko mi je upropastio godinu i ne mogu da kažem da mi je od učesnika bilo ko upropastio i slagao bih kad bih rekao da mi je neko nešto loše uradio. Navešću Ivana on je jedini sa kojim sam imao svađu i to navodim samo da ne bih pokvario zadatak. Što se tiče toga ko mi je ulepšao to je Milena, ja sam te zavoleo još u sezoni kad sam te prvi put upoznao. Prvi put sam te video kad si dušla u beloj haljini da podržiš kumu i stvarno sam te zgotivio. Ja sam dosta vremena sa tobom provodio, iako sam bio u ljubavnom odnosu. Shvatio sam da si prvi put u rijalitiju i da ga ne poznaješ dobro, koliko god da ti misliš da si iskusna. Ti si privržena ovome. Ja sam ti zamerio to, ali se na kraju ispostavilo da je Milena Kačavenda dobra jako drugarica sa bratom moje bivše žene. To smo slučajno saznali i drago mi je zbog toga. u 2026. godini želim da se vratiš svom poslu koji najbolje radiš - govorio je Janjuš.

