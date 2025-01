Istina isplivala na videlo: Ivan priznao Peji da ga Zlata Petrović nije zvala, evo šta se zapravo desilo (VIDEO)

Mnogi u Beloj kući ovo nisu znali!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Jovana Pejića Peje, on je delio male budžete koji su mu ostali.

- Sve sam ti rekao na nominacijama, više bismo se družili da ja nisam sa Enom. Nikad o tebi nisam promenio mišljenje, smatram da si dobar prijatelj, dobar u vezi gledao sam te - rekao je Peja.

- Hvala puno, znam da si imao preče ljude, a ne tražio razlog da mi daš mali budžet - dodao je Mateja.

- Ivan Marinković 3000 dinara. Jednostavno čovek koji je mene izbacio iz takta, zbog tebe sam dobio temperaturu. Pametan si, možda i najinteligentniji. Smatram da bi ti bio najbolji scenariste, vidim te u filmskoj industriji kako režiraš filmove. Nemamo odnos u poslednje vreme. Moja majka te je zvala - govorio je Peja.

- Nije, to sam hteo da kažem prošli put. Tvoja majka nije mene zvala, nego sam ja zvao nju. Zlata Petrović i ja nismo vrhunski prijatelji, poznajemo se. Zlata me danas nije pozdravila, verovatno je nešto promenila u svom viđenju. Ja sam pozva tvoju majku kad sam vas na portalima video ispred Pinka. Ja sam se oduševio jer ću možda biti sa njom u rijalitiju. On mi je u tajnosti rekla da ne ulazi ona, nego da ulaziš ti i to nikome nisam rekao. Mislio si da ću da budem tvoj zaštitnik, ali ja sam te pustio jer nisam nikoga došao da branim - dodao je Ivan.

Autor: A. Nikolić