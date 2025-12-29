Provalila njegovu igru: Aneli satrala Luku u ćošak, on pokušao da preokrene sve u svoju korist: Danju spava u mom duksu... (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala pobdelu budžeta ovonedeljnog vođe Asmina Durdžića.

- Ne može meni da bude preče devojka od nekog koga poznajem ovde. Veliki budžeti su bili Terza, Sofija, Aneli... Koga briga novac kad je doživela ono što je doživela. Očigledno nije bila iskrena podela što se tiče Milene. Logične su Lukine tri hiljade.

- Ona nije ni Aneli trebala - rekao je Luka.

- Kakve veze ja imam? Ne možeš se oprati za sve - rekla je Aneli.

- Zamisli da meni Munja dođe i kaže da sam dobar čovek, pa je l' me to pravda?! Ja ću taj krst da nosim zauvek. Oni imaju komunikaciju, tako da tu nije problem samo Aneli. Luka daje savete njemu za Noru. Asmin je rekao: "Zameram ti za Noru, ali mislim da si ti to kači sve na Instagram..." - rekla je Matora.

- Rekao sam da je to zbog Grofice radio - rekao je Asmin.

- Sa Asminom ću svaki dan da sedim! Imam li ja pravo sa njim da se igram? - ubacio se Luka.

- Ne igraš se nego za njim trčiš jer ti prija - rekla je Aneli.

- Bol za bol - rekao je Luka.

- Ti svesno pričaš sa nekim ko je hteo da te ponizi. Za mene ste ti i Asmin ispali isti, i mi smo isplai budale koje smo tebi je*ale mater dva meseca zbig Nore - rekla je Matora.

- Meni prija njegovo društvo i družišu se sa njim. Ona nosi bademantil i ostavi Aneli Vujović peškir, danju spava u mom duksu - rekao je Luka.

- Molim!? - skočila je Aneli.

- Ona na krevetu drži moju posteljinu - rekao je Luka.

- To je naša! Svaki dan se sprdam sa Janjušem i on meni govori da namerno dolazim kod Janjuša - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić