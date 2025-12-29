Krmači treba vepar da je oplodi kako treba: Maja i Miljana podivljale, čašćavaju se gnusnim uvredama! Asmin zakuvao čorbu kao nikad pre (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Daču Virijeviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta Asmina Durdžića.

- Kad sam rekao da Asmin nema prijatelje, jedino sam pogrešio kad sam ja u pitanju, nisam mu ni ja drug. Slažem se sa Matorom i Bebicom. Ono u kazinu nije bio zadatak kad su se posvađali. On je meni već tada pričao neke stvari. Govorio sam mu da ćutim... Nena nikad neće prestati da pljuje Sofiju - rekao je Dačo,.

- Ja je molim da ne dira Sofiju - rekao je Asmin.

- On nema lepo mišljenje o njoj, ali je rekao da je zbog mene neće mnogo pljuvati. Jako je licemerno - rekao je Dačo.

- Ja sam te upoznao i sad imam lepo mišljenje o tebi - rekao je Asmin.

- Terza ne može da izdrži, kezik mu je brži nego pamet. On je dao Aniti srednji budžet i samim tim je hteo da od Aneli izvuče reakciju - rekao je Dačo.

- Ona je sama ponizila svoju drugaricu Tamaru - rekla je Aneli.

- On je pokrenuo aferu "Bajadera". On je hteo da je namesti za kazne, a ona ćuti i dalje za to! Miljana je ispala dvolična kao i on - rekao je Dačo.

- Podela budžeta mi ništa ne znači. Ja ni sa kim nisam spustila loptu, možda je tebi samo tako izgledalo. Ja sam prirodna devojka, samo su na meni veštačke usne. Sve su sad identične i iste. Ne može da me uvredi devojka koju su zvali Maja Cvekla i Maja sutlijaš. Ušla je ovde sa dva zuba i Miljanu Kulić nikad ne može da ponizi. Mislim da trebam samo da podignem grudi i da izdvadim biopolimer. Uroš i ona idu za mnom 24 časa. Od trenutka kad sam tortu dobila od armije, od tad ne mogu očima da me gledaju. Kad je Anđelo komentaroisao Anitu i Luku, komentarisala se moja torta. Meni je žao što Asmin i ja ne možemo da se družimo kao pre - rekla je Miljana.

- Šizofrena prasica je ponovo krenula od Kulina Bana. Toliko je iskomplekisana i sujetna, šta da radim ja... Komentariše zauzete žene i muškarce, a isto tako muškarce su pripitom stanju može da slostavlja. Pošto znamo da voli žene, plašim se i za sebe. Krmači treba vepar da je oplodi kako treba. Napala me na žurki jer je ljubomorna zbog Asmina. On je ušao u sobu, video ja da ja idem u garderober, a on je krenuo za mnom - rekla je Maja.

- To je bilo namerno? - pitao je Asmin.

- Da, ja ne lažem - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić