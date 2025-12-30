AKTUELNO

Zadruga

Ne prestaju da rešetaju! Luka izneo sav PRALJ VEŠ iz Anelinog života, Asmin doliva ulje na vatru: Znam da si u hotelu... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija raste!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- On je ušao ovde sa težinom - rekla je Matora.

- Gde jeon video da moji porodični odnosi nisu dobri? - skočila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka se za*ebe i kaže. Luka se predstavio kao osoba koji gleda na pogled sa terase renovirane kuće u Dubrovniku, a sad je drugačija priča. Sad ste torišili pare sa kartice i da je Aneli daval 50 evra i da nije u dobrim odnosima sa sestrom. Ona je isto sujetna i iskompleksirana, ali ti nosiš veću težinu jer si stao iza njene porodice. Govorio si da ti je majka monstrum! Sad dolaziš do toga da je ona priča tvojoj mami sve - rekla je Matora.

- Verovao sam joj - rekao je Luka.

- Što si ti govorio da je tvoja mama monstrum? Stavio si Aneli ispred majke, a znao si da laže! Od starte se video Lukin flert sa drugom dveojkom koji je ukazivao da nije to to. Za razliku od sedmice kad sam iznosila gadosti o Aniti, mene su vešali. Ja nisam brinula da li ću da budem donja - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio na strani Site i nje da treba da se spusti lopta. Svaki dan sam išao kod Biljane po kutiju lekova - rekao je Luka.

- Meni stoji terapija na papiru. On je pozvao drzgaricu apotekarku da nam da kutiju jer nisam imala. Kad si ti svaki dan išao kod Biljane? - skočila je Aneli.

- Svaki peti dan, nebitno. Ona priča sa nekim likom koji joj ćutanjem pomaže. Ja sma verovao da joj nije dobro - rekao je Luka.

- To je moj bioenergičar iz Sarajeva! - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka više nikome neće odgovoriti u vezi Aneli - rekao je Luka.

- On danas gleda u narukicu gde piše Aneli... - rekla je Matora.

- Asmin je pričao da je Aneli volela grupnjake sa Marinkovim drugarima - rekao je Milan.

- Ja ti nisam držao sveću, ali znam da si u hotelu nekoga udarila lampom - rekao je Asmin.

- Neka bude da volim i grupnjake - rekla je Aneli.

- Znam i za tebe i za tu Sanju još neke stavri - rekao je Asmin.

- Ti si mnogo glupa, a sujeta te pojede. Između Aneli i Luke priča nije gotova, postoji sujeta. On non stop pominje šta mu je ona radila u hotelu - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

