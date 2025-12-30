AKTUELNO

Ne gazim nikad kad je psihički loše: Miljana priznala da neće biti Borin neprijatelj, pa čak ni kad on nju vređa! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Prijatelj mu je!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

Ovih pet takmičarki su nimfomanke: Bora Santana objavio spisak, pa ponovo izgoreo zbog svađe s Lukom! (VIDEO)

- Meni nije normalno da se tako brzo ulazi u odnose obzirom da sam bila napolju i gledala klipove kada je plakala za Anđelom i to meni nije normalno. Ja sam komentarisala kod Drveta da je ona takva devojka, zaljubljive prirode ili tako nešto. Luka je folirant u ovom odnosu, njemu je sve kadar i rijaliti dok će Anita da se zaljubi vremenom. Vidim samo strast trenutno - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Taj sukob je bio katastrofa, čak je došlo i do fizičkog kontakta, a sad samo što se nisu zaljubili. Bora nema šta joj nije rekao, a ona ćuti i Luka ćuti. Koga boli k*rac za ludnicu i nimfomaniju? Trebao si Luka da je odbraniš i suprodstaviš se Bori. Bora sada nakuplja bes zbog Anastasije i istresao se na njima umesto na Aniti - rekao je Uroš.

Slomila se u paramparčad: Udruženje Luke i Alibabe totalno demoliralo Aneli, ne može da dođe sebi od bola! (VIDEO)

- Anita i ja za deset života ne možemo da budemo iste jer mi nemamo isti pogled na svet. Bora je psihički loše i ja ne želim da ga gazim apsolutno, zato što imam saosećanje za ljude i znam da mu je teško pao razvod. Meni je najmanji problem da ga zgazim, ali ne želim. Jedino što Anita i ja imamo zajedničko je dete i to je sve - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

