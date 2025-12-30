AKTUELNO

Zadruga

OVO ĆE VAS ODUŠEVITI! Evo koje su novogodišnje odluke učesnika Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Najrazličitije želje i odluke.

Asmin Durdžić nastavio je da čita novogodišnje odluke i želje učesnika.

- Da krenem na časove plesa - bila je želja Ive Stupar.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da se ostvarim kao majka - odluka je Dragane Stojančević.

- Da obezbedim svom sinu dom i da se ostvarim drugi put kao majka - pisalo je na papiru Anite Stanojlović.

- Da volim još više, da smršam, da posetim hirurgiju i da odem na mesec - bila je odluka Jakšićke.

- Da snimim ozbiljan hit - odluka je Lepog Miće.

- Da smanjim alkohol i partijanje - glasila je odluka Filipa Đukića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da postanem stric, a moj brat Boris otac - bila je Janjuševa želja.

Autor: R.L.

