Bili smo u vezi četiri dana, pukao mu vodenjak! Bora izgoreo od besa, rešio da PRIZNA ODNOS sa Urošem! (VIDEO)

Preko glave mu je pravdanja.

Tokom današnje "Igre istine" došlo je do žestoke svađe između Anastasije Brčić i Bore Santane.

- Ja sam sa njom završio odnos, nisam ni išao na rođendan, ona je pričala da je neka tetka napisala da je apa-drapa, i ona je mislila da to koristim da je ponižavam - naveo je Santana.

- Gadim se sebi što sam bila s tobom - navela je Anastasija.

- Ja se kajem što sam bio s tobom - rekao je Bora.

- Uroše, je l' možeš da ispričaš kako se Bori digao na tebe - pitala je Anastasija.

- Ja sam to idealizovao, bili smo više od drugara, ja sam video da mi se digao - naveo je Uroš.

- Jeste bili smo u vezi četiri dana - rekao je Bora.

- Brutalan s*ks smo imali - naveo je Uroš.

- Pukao mu vodenjak - rekao je Bora.

Autor: R.L.