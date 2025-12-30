AKTUELNO

Zadruga

Bili smo u vezi četiri dana, pukao mu vodenjak! Bora izgoreo od besa, rešio da PRIZNA ODNOS sa Urošem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Preko glave mu je pravdanja.

Tokom današnje "Igre istine" došlo je do žestoke svađe između Anastasije Brčić i Bore Santane.

- Ja sam sa njom završio odnos, nisam ni išao na rođendan, ona je pričala da je neka tetka napisala da je apa-drapa, i ona je mislila da to koristim da je ponižavam - naveo je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gadim se sebi što sam bila s tobom - navela je Anastasija.

- Ja se kajem što sam bio s tobom - rekao je Bora.

- Uroše, je l' možeš da ispričaš kako se Bori digao na tebe - pitala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam to idealizovao, bili smo više od drugara, ja sam video da mi se digao - naveo je Uroš.

- Jeste bili smo u vezi četiri dana - rekao je Bora.

- Brutalan s*ks smo imali - naveo je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pukao mu vodenjak - rekao je Bora.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

