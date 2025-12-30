ŽAO MI JE, ISPAO SAM STARI MAGARAC! Asmin Durdžić PODVIO REP, priznao da se kaje zbog svađe sa Dačom! (VIDEO)

Da li će se pomiriti?

Naredno pitanje Dača Virijević postavio je Asminu Durdžiću.

- Asmin hoće da vidi da li postoji između Maje i Filipa nešto, hteo je da ih stavi u izolaciju, ali nije imao m*da. Ona još vaga sa kim joj je najbolja priča. Zato ste vi glavni akteri. Ja ću pitati Asmina zašto mi se šlihtaš već četiri dana - pitao je Dača.

- Imao sam m*da da ih stavim u izolaciju, ali najbrže će to da odrade u odabranima, bez tebe, jer ti meni više ne trebaš za informacije, više mi ne bi davao informacije iz svog ponosa, kunem se da nisam hteo da te stavim u odabrane, hteo sam Pinkija. Vidim u očima da ti je žao, i meni je žao, ispao sam magarac stari Maja me je navukla. Ja sam rekao da bih posvađao dve drugarice, žao mi je što sam skakao na tebe zbog Maje. Ti si meni drag, kad te pogledam, žao mi bude - rekao je Asmin.

- Meni je samo žao što sam ti uvredio oca, ostalo mi ništa nije žao, folirant si - rekao je Dača.

- Ja sam mu kao trofej, zvučno mi je ime - navela je Maja.

- Ja sam imao najjaču priču, Aneli i Stanija, je l' si ti luda žena - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.