Moraćemo da te vežemo, NEMAMO OBOR! Kačavenda i Luka u BRUTALNOM OKRŠAJU: Kad ćeš da skineš brkove?! (VIDEO)

Pale teške uvrede.

Naredno pitanje u današnjoj "Igri istine" postavio je Uroš Stanić.

- Mina ti si meni ispričao situaciju gde je Terza dozivao Comaru u snu, pa da nam objasniš - pitao je Uroš.

- Ušla sam da jedem, Terza je u trenutku vikao "Milice, Milica" Sofija mu je rekla: "Nije Milica", verovatno mu je podsvest, što dolazi Nova godina, zato su mu takvi snovi - rekla je Mina.

- Najbolje da pričaju šta je Terza sanjao, kakve veze ima šta je ko sanjao - rekla je Sofija.

- Imam pitanje za Luku, pričaj nam o ovome što će sutra da se desi, kad nam dođu porodice, da li misliš da će ti doći majka i otac - pitala je Mina.

- Majku očekujem, voleo bih da dođe i otac, šta bi mu falilo da se pojavi, podržaću ih u svemu. Bio bih srećan da ih vidim - rekao je Luka.

Pošto je Kačavenda sve vreme dobacivala, Luka je ušao u žestok sukob sa njom.

- Možeš da mučeš mami i tati, daću ti adresu da mi glumiš ovcu u dvorištu, moraćemo da te vežemo, nemamo obor - rekla je Kačavenda.

- Je l' bi volela da ga šipuš malo, kad ćeš da skineš brkove - rekao je Luka.

- Ovako će ti biti do kraja rijalitija - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.