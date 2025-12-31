Kleknuo i počeo da rida! Dača ugledao baku i braću i ZAKUKAO kao nikada, majka ga upozorila: Zapamti, dobro se dobrim vraća (VIDEO)

Nikad emotivniji!

Sledeća novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Daču Virijevića, kom se obratila majka na samom startu.

- Želim vam svima srećnu novu godinu, svima želim zdravlja i veselja. Smejte se što više, nemojte da se svađate. Dačo sine, srećna ti nova godina, mama ti želi sve najlepše, puno zdravlja i mira i da sve što radiš, ima smisla. Znaš moj stav, sine, drži se, budi dobar i otmen i zapamti jedno, dobro se dobrim vraća - rekla je Dačina majka.

Nakon toga, Dači se obratila baka, a on je kleknuo i počeo da plače kao kiša.

- Ćao Dačo, pozdrav za sve ukućane, želim ti puno uspeha i sreće. Ako se ne vidimo za novu godinu, nemoj da se brineš, potrudićemo se da se organizujem. Evo, pozdravi iz Kosovske Mitrovice - rekao je Dačin tata.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić