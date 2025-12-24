Upleo se u mnoge igre, ALI NIJE TOLIKO INTELIGENTAN! Dača i Asmin OČI U OČI, sukobili mišljenja i rekli sve što misle! (VIDEO)

Puče prijateljstvo kao da ga nikad nije ni bilo.

Asmin Durdžić i Dača Virijević suočili su se danas u emisiji radio "Amnezija" kod voditelja Bore Santane i Filipa Đukića.

- Gledao sam ga ne kao druga, već više od prijatelja, kao nekog mlađeg brata, koji je inteligentan, on je meni govorio da sam kao tata, davao mi je dobre savete. Naš odnos nije nikakav, od momenta kad je rekao Maji da je k*rva, ko god bude vređao Maju imaće sa mnom takvu komunikaciju. Imaćemo ovako komunikaciju poslovnu, ali on je znao da se meni Maja stvarno sviđa. Ali mali je tvrdoglav i radi šta hoće da radi. Ako ima tajne o meni, neka iznese, ali ako slaže ući ćemo u sukob, sa istinom nemam problem. Neću ga dirati prvi, ako bude hteo sukob imaće ga - rekao je Asmin.

- On je mene povredio. Maja je došla i uvredila mi oca, majku, a on izmišlja priče za mene - naveo je Virijević.

- Budeš li me dirao, j*baću tebe, ne budeš li me dirao, neću ni ja tebe - vikao je Asmin.

- Juče si rekao da si me šetao kao džukelu, a ja sam tebe zvao da šetamo a ne ti mene, ja se ne kompleksiram. Cilj ne bira sredstva, a njegov cilj je Maja - rekao je Dača i dodao:

- On je sa Aneli hteo da otkrije neke stvari, upleo se u mnoge igre, zaigrao se, ali nije toliko inteligentan, otelo mu se iz ruke - rekao je Dača.

