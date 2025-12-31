AKTUELNO

Zadruga

Pokazao si da je samokontrola najbolji ključ: Iliji Pečenici se obratila porodica jakim savetima, a onda se oglasila i Ana Korać, evo šta mu je poručila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Iliju Pečenicu, a njemu su se obratili članovi njegove porodice.

Foto: TV Pink Printscreen

Iliji se potom obratio i prijatelj, kom se on obradovao, te je sve vreme gledao s osmehom čestitku.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, obratila mu se i prijateljica i bivša zadrugarka Ana Korać.

- Da mi je neko rekao da ću ja za tebe da snimam video, a ne ti za mene, ne bih verovala. Ali dobro, takva je tura. Volim te puno, nedostaješ mi mnogo, mnogo, predosadno mi je bez tebe, nema ko da pravi smicalice sa mnom. Pozdravi puno stare zadrugare, lepo se provedite i uživajte u praznicima - rekla je Ana Korać.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

