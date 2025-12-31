AKTUELNO

Doživela emotivni fijasko! Jovana advokatica se rasplakala kad je ugledala sina, pa priznala: Mi smo odrasli zajedno, verujem mu TRILION ODSTO (VIDEO)

Iskrene emocije!

Naredna novogodišnja čestitka koju je najavila voditeljka Ivana Šopić, bila je čestitka za Jovanu advokaticu, a njoj su se obratile prijateljice sa porukama podrške, a ona nije skidala osmeh s lica.

Nakon toga, obratilo joj se još nekoliko prijatelja, a ona je zaplakala i kada je ugledala i sina.

- Ja sam njega rodila jako mlada, čak smo i studirali godinu dana zajedno. Jedina osoba kojoj verujem trilion odsto, to je moj sin, između nas nema tajni - zaplakala je Jovana.

