Nema više nedoumica: Ilija Pečenica istog momenta ispitao porodicu o Luni Đogani, oni mu dali savete iz prve ruke (VIDEO)

Doživeo olakšanje!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredna koja je ugledala svoju porodicu bila je Radmila Todorović. Njoj je u posetu došao brat.

Naredni koji je ugledaos voju porodicu bio je Ilija Pečenica. Njemu su u poestu ušli ostac, majka i sestra.

- Imaš Filipa i Boginju. Malo više šale i zaje*ancije. Svaki dan se sa kumovima čujemo. Čula sam se sa Lunom i Anabelom. Tetka Rada te ouno pozdravila - rekla je Ilijina sestra.

- Ne brinite se, malo balansiram ovde - rekao je Ilija.

- Samo se aktiviraj za Crnim stolom - rekla je Ilijina sestra.

Autor: A.Anđić