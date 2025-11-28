AKTUELNO

ŠOK: Jovana progovorila o odnosu sa Milanom Stojičkovićem, Ilija Pečenica joj očitao lekciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Učesnicima Elite pušten je naredni video-klip u emisiji ''Gledanje snimaka'', te su učesnici imali priliku da Ilija Pečenica ogovara Jovanu Mitić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svako ima pravo na to da kaže šta želi, to je činjenica. Ja sam Miću lepo pitala ako ide po sobi i priča zašto je svađu Milana i mene okarakterisao kao nešto u vezi emocija. Milan mene jeste na početku muvao, ali ne radi to više - rekla je Jovana.

- Mića želi samo da ti Milanu kažeš šta imaš, ja sam to rekao na klipu - kazao je Ilija.

- Ja nemam nikakve emocije prema Milanu, ovde se priča sa sam ja ljubomorna na odnos Sofije i njega, a nisam - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

