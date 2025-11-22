Šok za stolom! Hana progovorila o odnosu sa Aneli, pa priznala: Što Ahmići imaju grešaka, nema niko ovde (VIDEO)

Haos!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Hanu Duvnjak, kako bi sa njom porazgovarao.

- Kako se snalaziš u Eliti i kako ti je - pitao je Darko.

- Pa dobro, Nerio je tu, družimo se. Maja mi je super, Rada, Miljana, Bora. Smetalo mi je malo sa Radom, jer bi Sita pumpala od spolja, jer je Aneli ušla da spaja Radu i Nerija, što mi je kontradiktorno, jer je ušla ovde kao prevarena žena - rekla je Hana.

- Koliko ti je lakše što se s problemima boriš javno i još zajedno sa Nerijom - pitao je Darko.

- Ovde mi je lakše jer ne gledam ništa šta se dešava, s njim sam, lepo nam je, Arija je na sigurnom, to definitivno. Mnogo mi je bolje i da sam sto odsto sigurna - rekla je Hana.

- Koliko ti teško padaju Sitine tvrdnje na račun tvog deteta, da dete ne govori kako treba, da nije mentalno razvijeno u skladu sa uzrastom - pitao je Darko.

- Neka gleda ona samo svoju decu. Sita je govorila da ja dete nisam vodila kod pedijatra i da nije išla na sistematske preglede, ja sa svojim detetom radi, priča dosta dobro za dete od dve godine, to je totalno laž. Aneli, njena sestra, je rekla da je to dete normalno. Evo, Aneli je malo pre rekla da tri godine nije vodila na sistematski pregled - rekla je Hana.

- E, manite se Nore, ko god da ustane, Noru provuče ovde - skočio je Asmin.

- Ništa loše nisam mislila, ja sam Noru upoznala, Nora je divno dete, a Sita govori da nisam vodila dete na sistematske preglede. To je grozno od Site što radi, ne zna ona kakva je Arija, jer nikada nije zvala na kameru, niti je pitala kako je dete...Odvela nas je da se hvali na Jahorini sedam dana, ja sam tu sliku slikala, bili smo par sati na Jahorini, da se snimi telefonom snimak i da se pošalje u Eliti 7, taj video je pušten, da je sve divno i krasno. Moje je dete primilo sve vakcine, to Siti smeta, zato i vodi tu priču - rekla je Hana.

- Kako komentarišeš to što je Aneli s vrata pokušala da te ponizi, a ti uprkos tome što te je Aneli blatila i govorila da si narkomanka, ti si došla i pružila joj ruku - pitao je Darko.

- Ja sam odgojeno dete, ja ću svoje zube da popravim. Ja sam pre bila ružnija, pubertet me je udario kao voz. Iz nje izbijaju samo Sitine reči. Mislim da je glupa i naivna što je ušla ovde i govorila je da lažemo, a napolju postoje dokazi. Mislim da bi ona bila dobra, ali da ne može zbog Site - rekla je Hana.

- Seti se da su i tvoji dokazi i testovi omalovažavani, govorila je da si podmetnula Arijinu pi*aćku - rekao je Darko.

- Ja sam tražila termin, čekala sam termin, kod nas radi ta jedna doktorka. Tako da ja mogu ovde da se testiram, meni to nije problem. Na RED televiziji sam radila kućni test, bila sam pozitivna samo na normabel, jer mi je policija došla na kuću dan pre toga, jer sam se uznemirila i ja i dete. Sita je rekla da sam ja podmetnula Arijinu pi*aćku, pa šta hoće da kaže, da ja detetu dajem normabele?! - rekla je Hana.

- Hana, rekla si da ti svoje zube možeš da popraviš, a rekla si da one svoj obraz ne mogu nikada. Kakav je to njen obraz pa ne može da ga očisti - pitao je Darko.

- Ima ona svojih grešaka, ako bude da me vređa, ja ću da spomenem. Što Ahmići imaju grešaka, nema niko ovde, to je Asmin pričao, napolju je baka Nada pričala. Ako nas desetoro pričaju, a samo one govore istinu, eto - rekla je Hana.

Autor: Nikola Žugić