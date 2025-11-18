Ines ti je sada bff sa Sitom, jer ova ima videe... Hana se suočila sa Asminom nakon što je pričao da je PREVARILA Nerija, on joj otkrio sve (VIDEO)

Haos!
Hana Duvnjak došla je sa Neriom Ružanjijem, svojim verenikom, do Asmina Durdžića, kako bi i sa njim porazgovarala.
- Gde ćeš reći da smo Nerio i ja brat i sestra?! Je l' istina da te je zvala moja tetka Ines, a ne ja - pitala je Hana.
- Da, Ines - rekao je Asmin.
- Je l' ti je Ines rekla da sam ja prevarila Nerija pet puta - pitala je Hana.
- Nije mi Ines rekla. Kada ste se rastali, ti si probala s drugim muškarcem, on s drugom ženom, ništa loše nisam s tim rekao - rekao je Asmin.
- Ines ti je sada bff sa Sitom, jer ova ima videe i ova je rekla mrtva pijana da ništa nije istina - rekla je Hana.
- Ines mi je sve slala dokaze, a ona se plaši Site pa sve svaljuje na tvoju mamu, jer se boji od ove - rekao je Asmin.
Autor: Nikola Žugić