ZAPOČELI HLADAN RAT: Aneli rešila da okonča odnos sa Lukom, on rešio da progovori o njenim MANIPULACIJAMA saspe joj sve u lice! (VIDEO)

Haos!

Na prvom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Bore Santane, gde mu ona govori da želi da okonča odnos sa Lukom Vujovićem, zbog javnog blama, kako je istakla, te je istakla uverenje da je njena podrška sada postala njegova.

- Ako ona tako govori, neka je. Aneli je ta koja je uvek mene spajala ovde sa razmim ženama, neću više to da trpim. Aneli prođe pored mene kao da me nema, a onda me pita da li može da legne pored mene. Nakon svega toga, govori mi da ne želi očima da me gleda - rekao je Luka.

- Milane, ja više ne mogu da budem u prostoriji sa njim. Ne mogu više da gledam šta mi Luka priređuje. Donela sam konačnu odluku, ne kajem se zbog toga - rekla je Aneli.

- Kao što je i sama rekla sad, donela je odluku. Želim joj nekog sjajnog muškarca pored nje. Vreme će pokazati sve, videćemo kako će dalje osvijati. Evo, ona već sad provocira. Ja najgori, neka i jesam, ali ona se nikada izvinila nije za svoje postupke, nikada! Kako to da sam ja uvek za sve kriv, a ona nikad?! Dosta mi je tih gluposti, to je katastrofa. Neka je, eto, ako je srećna, neka se od mene skloni, kad sam ja već taj koji ne jagori od svih - kazao je Luka.

Autor: S.Z.