AKTUELNO

Zadruga

TRESE SE PAB! Jovana uletela da se obračuna sa Milanom, pokušava da se ogradi od emocija prema njemu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Jovana Mitić uletela je u Pab kod Luke Vujvoića i Milana Stojičkovića kako bi zaustavila priču o tome da ona ima emocije prema Milanu.

- Svađam se sa budalom zbog tebe. Rekla mi je kako će da navede tebe za kako ne poštuješ Karića i onda sam je ja naduvao - rekao je Luka.

- Nije bitna devojka, nakačila mi se tu na grbaču - rekao je Milan.

- To što ste se vi dogovorilid a prenosite priče, to vam neće proći! Ja sam u Pab dolazila dok Aleksandra nije zabranila ulazak - skočila je Jovana.

- Nemoj da me nerviraš! Ja ti ćutim što lupataš i ti sad gluposti pričaš - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao je kako unosim negativnu energiju. Tebi ću izbiti svaki zub iz glave - vikala je Jovana.

- Skini mi se s ku*ca bre! Ne zanimaš me! Od sinoć ti se nisam obratio - vikao je Milan.

- Kome se pravdaš? Dolaziš od prvog dana - ubacio se Luka.

- Govore da dolazim zbog njega. Hoće da se opere, ovo je bednik. Ja bih se pre smuvala sa Urošem nego sa njim - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da budem kum - dodao je Milan.

- Aleksandra mi nije dozvoljavala da dolazim ovde. On juče dolazi i uzima i pokriva me, a onda nastavlja - rekla je Jovana.

- Je l' loše što sam pokrio devojku koja se smrzla? Ti si bre bud*letina. Milan ti je tempirana bomba - vikao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja suparnica nisam, imam priču koja se prekinula napolju - rekla je Jovana.

- Nije on sa tobom u fazi muvanja! - rekao je Luka.

- Rekao sam da mi je Jovana drugarica i da je poštujem, a ona je mene napala kako ja nju poštujem - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

BESNA KAO RIS! Aneli uletela u Pab da se obračuna sa Lukom, okidač je ponovo Janjuš, pa pokušala da se opere od ove priče: Mislila sam na fićfirića (V

Zadruga

TRESE SE PAB! Aneli i Luka zaratili zbog Anite i Anđela, ljubomora izvire na sve strane, Ilija izvukao deblji kraj (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT: Janjuš rešio da se obračuna sa Zoricom nakon saznanja da ga je ogovarala IZA LEĐA! (VIDEO)

Zadruga

SVI SMO MI GLUPI OSIM TEBE! Bebica na korak da raskine veridbu, Teodora na sve načine pokušava da se opere od muvanja sa Filipom (VIDEO)

Zadruga

MATIRAO SI SAM SEBE! Luka se totalno pogubio kad je shvatio da ga Maja gleda, pokušava da se ogradi od simpatija prema njoj (VIDEO)

Domaći

TRESE SE BELA KUĆA! Maja priznala šta oseća prema Filipu, Anita potonula kao Titanik: Ja mogu pogledom, a one ne mogu gole (VIDEO)