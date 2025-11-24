TRESE SE PAB! Jovana uletela da se obračuna sa Milanom, pokušava da se ogradi od emocija prema njemu (VIDEO)

Haos!

Jovana Mitić uletela je u Pab kod Luke Vujvoića i Milana Stojičkovića kako bi zaustavila priču o tome da ona ima emocije prema Milanu.

- Svađam se sa budalom zbog tebe. Rekla mi je kako će da navede tebe za kako ne poštuješ Karića i onda sam je ja naduvao - rekao je Luka.

- Nije bitna devojka, nakačila mi se tu na grbaču - rekao je Milan.

- To što ste se vi dogovorilid a prenosite priče, to vam neće proći! Ja sam u Pab dolazila dok Aleksandra nije zabranila ulazak - skočila je Jovana.

- Nemoj da me nerviraš! Ja ti ćutim što lupataš i ti sad gluposti pričaš - rekla je Aleksandra.

- Rekao je kako unosim negativnu energiju. Tebi ću izbiti svaki zub iz glave - vikala je Jovana.

- Skini mi se s ku*ca bre! Ne zanimaš me! Od sinoć ti se nisam obratio - vikao je Milan.

- Kome se pravdaš? Dolaziš od prvog dana - ubacio se Luka.

- Govore da dolazim zbog njega. Hoće da se opere, ovo je bednik. Ja bih se pre smuvala sa Urošem nego sa njim - rekla je Jovana.

- Ja ću da budem kum - dodao je Milan.

- Aleksandra mi nije dozvoljavala da dolazim ovde. On juče dolazi i uzima i pokriva me, a onda nastavlja - rekla je Jovana.

- Je l' loše što sam pokrio devojku koja se smrzla? Ti si bre bud*letina. Milan ti je tempirana bomba - vikao je Milan.

- Ja suparnica nisam, imam priču koja se prekinula napolju - rekla je Jovana.

- Nije on sa tobom u fazi muvanja! - rekao je Luka.

- Rekao sam da mi je Jovana drugarica i da je poštujem, a ona je mene napala kako ja nju poštujem - rekao je Milan.

Autor: A.Anđić