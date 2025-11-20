AKTUELNO

TRESE SE PAB! Aneli i Luka zaratili zbog Anite i Anđela, ljubomora izvire na sve strane, Ilija izvukao deblji kraj (VIDEO)

Haos!

Nakon emisije "Pitanja gledalaca", Aneli Ahmić i Luka Vujović su porazgovarali u Pabu. On ju je prvo izgrlio i izljubio, a onda je razgovor krenuo naopako.

- Ti si toliko jedna flertuša. Ti si toliko zaljubljena u Anđela - vikao je Luka.

- Jedi preselo ti - rekla je Aneli.

- Niko te nije blatio! Lepo sam rekao da ne mogu ništa loše da kažem za Situ i Groficu. Rekao sam da ja mogu da kažem po ovom što si me ostavila da si me koristila zbog Narod pita - rekao je Luka.

- Da li sam ti ja nešto tražila? Jesi li mi dao nekad nešto? Napao si me sad iz čista mira. Ti meni govoriš da sam blam?! - vikala je Aneli.

- Prestani da mi spominješ koketa, mene ne zanima niko - rekao je Luka.

- Kako niko? - pitala je Aneli.

- Mislim na ostale - rekao je Luka.

- Flertovao si znači! Ilija ti lažeš sve za njega - istakla je Aneli.

- Ja nisam ovde supervizor veze vaše! Ona njega uhodi, ne on nju - rekao je Ilija.

