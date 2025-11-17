MAMU TI JEDE CRV! Asmin i Aneli nikad brutalnije zaratili, grozne uvrede pljušte na sve strane! (VIDEO)

Haos.

Nakon što je stigao pas Aneli Ahmić ona se posvađala sa Dačom Virijevićem.

- Pali debilčino - rekla je Aneli.

- Idi stavi vaginalete - naveo je Dača.

- Neka pljuju, neka provociraju, neka vređaju, ne može ništa zameniti pare, nisam ja tek tako, nestabilna, ja sam ovde treća godina - vikala je Aneli.

Nakon toga Aneli se zakačila i sa Asminom Durdžićem.

- Glavonja, odj*bi - rekla je ona.

- Mamu ću ti j*bati, svako te pljuje u facu, ajde odj*bi od mene. Mamu ti jede crv već deset godina - naveo je Asmin.

- Ljubomoran si na Leu, klošaru glavati - ponavljala je Aneli.

- Kane korso ti j*bao mamu - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.