MAMU TI JEDE CRV! Asmin i Aneli nikad brutalnije zaratili, grozne uvrede pljušte na sve strane! (VIDEO)

Haos.
Nakon što je stigao pas Aneli Ahmić ona se posvađala sa Dačom Virijevićem.
- Pali debilčino - rekla je Aneli.
- Idi stavi vaginalete - naveo je Dača.
- Neka pljuju, neka provociraju, neka vređaju, ne može ništa zameniti pare, nisam ja tek tako, nestabilna, ja sam ovde treća godina - vikala je Aneli.
Nakon toga Aneli se zakačila i sa Asminom Durdžićem.
- Glavonja, odj*bi - rekla je ona.
- Mamu ću ti j*bati, svako te pljuje u facu, ajde odj*bi od mene. Mamu ti jede crv već deset godina - naveo je Asmin.
- Ljubomoran si na Leu, klošaru glavati - ponavljala je Aneli.
- Kane korso ti j*bao mamu - rekao je Asmin.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.