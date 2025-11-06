Nova drama Aneli i Anite: Žestoko zaratile zbog Anđela, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Haos u kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Kad je Aneli zatražila da menjate momke, ona Anđela, a ti Luku. Ti si rekla da je tvoje tvoje, šta je to značilo? - glasilo je pitanje.

- Koliko ja poznajem Anđela toliko i on mene, a ja mislim da on nikad ne bi bio sa ovakvim profilom devojkeu vezi. Od Đedovića sam čula da je on rekao da je Anđelo rekao da bi mogao samo da je opali. Ona dok je bila sa Janjušem i dok je pravila dete sa njim svašta nešto je radila. Anđelo te ne bi pogledao pored mene. Nikad nije izašao nijedan klip tad da te je gledao, a znam da si ti njega - govorila je Anita.

- Mene ne zanima Anđelo, drag je čovek. Anđelo i ja nemamo više odnos kakav smo imali, ušli smo i malopre u raspravu, ali ja njega ne mrzim. Anđela ne gledam tim očima, niti bih mogla da budem sa njim. Ja sam se igrala, srca sam slala Teodori. Nikog neću da upoređujem. Anđela pamtim po dobrim delima, a kako će da se pokaže sam će da odluči - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li te je Mića naučio šta treba da kažeš? Napokon si priznala da te Asmin nije prevario nego ostavio - glasilo je pitanje.

- Evo priznanjem - rekla je Aneli.

- Drago mi je da je Mića to uradio i sad ima moje poštovanje - dodao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić