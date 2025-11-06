AKTUELNO

Zadruga

Nova drama Aneli i Anite: Žestoko zaratile zbog Anđela, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Kad je Aneli zatražila da menjate momke, ona Anđela, a ti Luku. Ti si rekla da je tvoje tvoje, šta je to značilo? - glasilo je pitanje.

- Koliko ja poznajem Anđela toliko i on mene, a ja mislim da on nikad ne bi bio sa ovakvim profilom devojkeu vezi. Od Đedovića sam čula da je on rekao da je Anđelo rekao da bi mogao samo da je opali. Ona dok je bila sa Janjušem i dok je pravila dete sa njim svašta nešto je radila. Anđelo te ne bi pogledao pored mene. Nikad nije izašao nijedan klip tad da te je gledao, a znam da si ti njega - govorila je Anita.

pročitajte još

DA SAM MISLIO, SIGURNO SE NE BISMO KUCKALI: Nove prepiske Karića i Anite, evo na koji način je pokušavao da je osvoji (FOTO)

- Mene ne zanima Anđelo, drag je čovek. Anđelo i ja nemamo više odnos kakav smo imali, ušli smo i malopre u raspravu, ali ja njega ne mrzim. Anđela ne gledam tim očima, niti bih mogla da budem sa njim. Ja sam se igrala, srca sam slala Teodori. Nikog neću da upoređujem. Anđela pamtim po dobrim delima, a kako će da se pokaže sam će da odluči - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li te je Mića naučio šta treba da kažeš? Napokon si priznala da te Asmin nije prevario nego ostavio - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Luka učestvovao u odvajanju majke od troje dece?! Skandal trese Belu kuću, Vujović skočio kao oparen: Nikad nisam bio svedok da IZGUBI DECU (VIDEO)

- Evo priznanjem - rekla je Aneli.

- Drago mi je da je Mića to uradio i sad ima moje poštovanje - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TI SI NAJODVRATNIJA BOŽIJA KREATURA: Aneli i Ena otkopale ratne sekire, ponovo pljušte prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte teške prozivke: Dačo i Marko iz petnih žila urlaju jedan na drugoj, niko ne može da ih smiri! (VIDEO)

Zadruga

Nova drama! Pljušte provokacije između Alibabe i Aneli, ne štede se (VIDEO)

Zadruga

DRAMA U ELITI: Aneli i Luka žestoko zaratili sa Urošem, pljušte teške provokacije! (VIDEO)

Zadruga

Tvoj dečko je rekao da sam najzgodnija: Aneli sigurna da Ena urniše Mateju i Luku zbog nje, ponovo žestoko zaratile! (VIDEO)

Zadruga

Novi sukob Boginje i Sare trese Elitu: Pljušte nikad skandaloznije prozivke, zaratile kao nikad do sad! (VIDEO)