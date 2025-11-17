AKTUELNO

Doleteo kao furija: Luka pokušao Aneli da skloni od brutalnog sukoba sa Minom, pa izvukao deblji kraj! (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić došla je do Mine Vrbaški kako bi je prozivkama unakazila, a Luka Vujović doleteo je u tom momentu i pokušao da je skloni od sukoba s Minom i Dačom Virijevićem, ali nije uspeo.

- Mama te nagovarala da se j*beš za dvadeset evra i starci su te pljuvali u facu - rekla je Aneli.

- Beži dr*ljetino jedna, idi maži Kanesten jer imaš gljivice na vagini - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uvek ćeš biti prostitutka koju je mama terala na s*ks - rekla je Aneli.

- Dođi vamo, šta radiš to bre? - upitao je Luka.

- Skloni mi se, ti me najviše ponižavaš ovde - rekla je Aneli.

- Dođi da popričamo, skloni se - rekao je Luka.

- Makni mi se, pljunula me u facu. Zamisli kad te mama tera na s*ks sa starcima, to ti je ostalo u navici dok su te pljuvali - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je reklama za Kanesten, pogledajte cure joj gljivice - rekao je Dača.

