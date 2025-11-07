Izgoreo od ljubomore: Luka zabranio komunikaciju Aneli sa Anđelom, proglasio Rankovića svojim NEPRIJATELJEM (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Sve i da ti je*e neko ženu ili verenicu nije ti on kriv! Da je tako ne bi rodio decu sa tim čovekom i ženom. Jesi li tek sad saznao za to? - rekao je Anđelo.

- Sad sam saznao - rekao je Luka.

- Znači da joj nije bilo neprijatno i da je nisam uznemiravao. Splet događaja je bio takav. Tebi je trebalo poslednji dan da bude kad si ka*ao tuđu ženu, a onda si išao i vodio njihovu zajedničku decu - rekao je Anđelo.

- Ja sam bio sa ženom koja je od mene krila da ima muža. Kad sam je ostavio onda sam saznao - rekao je Luka.

- Ko je kriv? - pitao je Anđelo.

- Ona je kriva! - rekao je Luka.

- On nije ništa loše uradio, upalio mi je šporet - rekla je Aneli.

- Šta kažeš o Aneli i Stefanu? - pitala je Ivana.

- Nemam šta da im zamerim. Jedino mi nije okej prema Matoroj - rekao je Luka.

- Ja nemam kvarnu nameru prema njoj - rekao je Anđelo.

- Imaš! - rekao je Luka.

- Trebaš da zaštitiš devojku kad kaže da je maltretira neko! Nikad vam nije kriva treća osoba. Nikad ne bih smarao lika sa kojim me moja žena prevarila. Kad bi mi neko dirao devojku onda bismo pričali mnogo drugačije. Nemaš razlog da izigravaš kriminalca jer sam upalio šporet - rekao je Anđelo.

- Ne komuniciram sa njim. Maja i ja smo u drugačijoj situaciji u odnosu na mene i Anđela - rekla je Aneli.

- Prošle godine mi je haos pravila dok sam pričao sa Dačom. Šta da je ona ustala da mi upali šporet, šta bi bilo? - skočio je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić