Izgoreo od besa: Luki prekipeo zbog afere sa udatom ženom, obelodanio sve detalje njihovog odnosa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević nakon reklama dao je reč Luki Vujoviću kako bi nastavio da iznosi detalje o bivšoj parterki kojoj je želeo da pomogne u suđenju za starateljstvo.

- Ja sam dao izvjavu i stao sam na njenu stranu i rekao da se nikad nismo videli. Ja sam rekao da smo od drugog oktobra bili zajedno. Njoj je smetalo što nisam rekao da smo prijatelji ceo život. Ja sam zbog kuma povukao izjavu. On je bio na Zlatiboru, rekao sam mu da sam dobio izjavu. Ja nisam znala da je devojka to izjavila, a da sam znao rekao bih da nije. Njoj to ništa ne znači jer su bila objave na Instagramu gde se ljubimo. Ja sam sad napolju rekao da nikad nisam bio sa njom, a u prvoj izjavi da treba da budu roditelji - govorio je Luka.

- Rekao si da si na nagovor kuma to povukao - rekla je Milena.

- Ja nisam spomenuo kuma. Nikad ne bih povukao jer sam rekao baš ono što je rekla. Ja sam nju štitio na sudu, kako sam mogao da znam da je rekla da nismo bili zajedno? Vidim da sad oni potežu temu. Ja da sam uticao ona ne bi imala 1% starateljstva, a sad živi u njegovoj kući. Vidim da žele medijsku pažnju - nastavio je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- U Nemačkoj da sam dao izjavu protiv nje ona bi imala ozbiljne probleme. Oni su potegli ovu priču, pa neka se objavi moja izjava. Ja da sam znao da je to njena izjava rekao bih da ne poznajem devojku. On je znao da smo godinu dana bili zajendo i da je jedino što treba da kažem da smo bili od oktobra zajedno. Ja kad sam izašao, poklopila se njena priča jer je poslala zahtev za razvod. Ja sam nju sve vreme podržavao - pričao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

