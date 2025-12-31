Između ljubavi i mržnje linija je tanka: Miljana podivljala zbog Zolinog pozdrava, odmah sela Janjušu u krilo! Marko se emotivnim rečima obratio porodici, nije mu lako (VIDEO)

Šok!

Došao je trenutak koji su učesnici ''Elite 9'' i gledaoci s nestrpljenjem čekali. Njihovi najmiljiji danas ulaze u Belu kuću, kako bi im pred Novu godinu poželeli želje, ali i sa njima porazgovarali o dosadašnjem učešću i sumirali utiske.

Naredni koji je ugledao svoju podršku bio je Marko Janjušević Janjuš kom je došao drug.

- Pozdravi mi majku puno - rekao je Janjuš.

- Zola je hteo da dođe večeras, ali nije zbog one izjave da ćeš da ga gađaš šoljom. - rekao je Janjušev drug.

- Ne treba. Neću da ga vidim - rekla je Miljana.

- Kako su ti deca? Pozdravi majku puno i reci joj da je volim. Zovi Borisa i reci da ih volim puno, sekiram se za njima. Trudim se da ne razmišljam, ali razumeš - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić