Nedostaje joj Asminova pažnja! Miljana i Dača raskrinkali Maju Marinković, ona se svojom reakcijom odala odmah (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Miljana Kulić imitirala je Maju Marinković kako vrišti po imanju, a to je prepisala nedostaku pažnje Asmina Durdžića.

- Je*ao te Asmin - rekla je Miljana.

- Iznervirala se zbog Asmina - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

Navukao ga za sve pare: Filip mesec dana tvrdi da nije poljubio Teodore, a sad se opako izlanuo! Konačno priznao istinu (VIDEO)

- Pa se istresa na meni. Miljana kao kafe kuvarica. Hoće Maja maskicu, nabavi dve. Hoće rajf, nabavi. Ja joj kažem za Anđelovu čokoladu, a zna da neću. Ona se nagela i krenula: "Doživeću fras", i ja joj kažem: "Pi*ka ti materina ku*vinska". Poenta je što čeka Asmina. Sa ku*vana mogu da pričam, ali sa funjarama ne. Bila bi ona sa Asminom, ali se plaši. Plaši se da ne bude je*ena stranka i da joj se ceo svet smeje ako se pomire Aneli i Asmin - rekla je Miljana.

- To što si nervozna jer imaš problema sa Asminom, nije naš problem - rekao je Dačo.

- Miljana kaže Dača da si bolesna - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovo mu zvuči kao najbolja osveta: Luka shvatio da bi Aneli najviše zabolela veza Maje i Alibabe! (VIDEO)

- Dovešću Asmina da se smiriš - rekao je Dačo.

- Da ga ne vidim u životu - provukla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

