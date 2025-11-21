AKTUELNO

Zadruga

OVO NIJE OČEKIVALA: Miljana provalila igru Site i Aneli, odmah dala podršku Hani (VIDEO)

Šok!

Jovana TOmić Matora komentarisala je Ahmić.

- Ja moram da kažem da niko nikoga ne može da natera da uđe ovde, to što Aneli krivi Marka, iako ja ne razgovaram sa njim, Marko ima pravo da pita, a ljudi sami odlučuju - rekla je Matora.

- Neria je Đedović doveo - vikala je Aneli.

- Ja sam sam ušao - dodao je Nerio.

- Znamo ovde toliko stvari od Aneli, koja omalovažava Hanu, a nema razloga za to. Aneli je sve najgore samam pričala za Situ i ovde i Đedoviću, i sve što je javno govorila, mora da zapiše. Svi vidimo da je za Aneli samo Sita u pravu - rekla je Miljana.

