Prošle godine smo bili blizu, ali... Terza priznao Sofiji šta bi promenio u njihovom odnosu da može da vrati vreme! (VIDEO)

Sija od sreće!
Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević osamili su se ispred diskoteke i tom prilikom porazgovarali o svojoj ljubavi, a u jednom momentu je on priznao šta bi uradio da može da vrati vreme.
- Volim te najviše na svetu - rekla je Sofija.
- Nisam čuo - rekao je Terza.
- Ko te šiša - rekla je Sofija.
- Prošle godine smo bili blizu, ali nismo slavili zajedno Novu godinu - rekao je Terza.
- Sad da možeš da vratiš vreme, šta bi promenio? - upitala je Sofija.
- Ne bih raskinuo s tobom. Volim te - rekao je Terza.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić