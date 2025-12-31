Prošle godine smo bili blizu, ali... Terza priznao Sofiji šta bi promenio u njihovom odnosu da može da vrati vreme! (VIDEO)

Sija od sreće!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević osamili su se ispred diskoteke i tom prilikom porazgovarali o svojoj ljubavi, a u jednom momentu je on priznao šta bi uradio da može da vrati vreme.

- Volim te najviše na svetu - rekla je Sofija.

- Nisam čuo - rekao je Terza.

- Ko te šiša - rekla je Sofija.

- Prošle godine smo bili blizu, ali nismo slavili zajedno Novu godinu - rekao je Terza.

- Sad da možeš da vratiš vreme, šta bi promenio? - upitala je Sofija.

- Ne bih raskinuo s tobom. Volim te - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić