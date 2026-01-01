Sve sukobe ostavili iza sebe: Takmičari posle ponoći jedni drugima rekli sve što im je na duši, Alibaba i Luka se zagrlili i obratili očevima! (VIDEO)

Veseo početak Nove godine!

Takmičari "Elite" jedni drugima su čestitali Novu godinu i koristili priliku da kažu stvari koje možda do sad nisu imali priliku.

- J*baću mater svakome ko te dira - rekla je Sofija Mileni, a onda je poljubila u usta.

- Mislim da sam ti ispao drug - pričao je Terza Luki.

- Donesite čaše - rekao je Luka.

- Želim ti sve što ti je na duši, Ferari, avion, kamion, sve - govorio je Milan Kačavendi.

Alibaba i Luka zagrlili su se i u kameru čestitali svojim očevima Novu godinu.

Autor: A. Nikolić