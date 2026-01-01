AKTUELNO

Da svojom glavom razmišljaš sama i da ti odluke ne donosi mama: Ivan se emotivnim rečima obratio Miljani, pa spomenuo i Željka! (VIDEO)

Ona na ivici suza!

Miljana Kulić i Ivan Marinković jedno drugom su poželeli čestitke za narednu godinu, a u jednom momentu on je spomenuo i svog sina Željka, zbog čega je Miljana bila na ivici suza.

- O svom životu odlučuješ sama i da ti više ne govori mama. Da se uzdaš u svoje kljuse i da ne budeš ničije, ne znam šta da rimujem. Bez šale ti govorim, želim ti da se osamostališ i da niko ne odlučuje sem tvoje glave. Želim ti da nam sin bude živ i zdrav i da se najmanje svađaš sa mnom, kao i da nađeš nekog dečka. Džabe što ti pričam, kad to ništa ne vredi - rekao je Ivan.

- Ja tebi želim sve najbolje, da si živ i zdrav sto godina. Mojom glavom ne odlučuje mama, dečka ću naći sama - rekla je Miljana.

- Ako ne nađeš dečka, ostaćeš uvek mečka - našalio se Ivan.

