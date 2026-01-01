Luka roni suze u Filipovom zagljaju: Priznao da nikad ne bi bio sa Anitom da je znao da će ga to koštati prijateljstva! (VIDEO)

Rasuo se na komade!

Luka Vujović i Filip Đukić obavili su prvi razgovor nakon haosa kroz koji su prošli zbog njegovog odnosa sa Anitom Stanojlović. Vujović je prišao Luki i počeo da ga grli i plače.

- Nemoj da plačeš, voli te brat. Uživajte - rekao je Filip.

- Stani - ponavljao je Luka dok je grlio Filipa.

- Mnogo je dobar momak - rekao je Luka.

- Ja ga zato i gotivim i ja to znam - dodala je Anita.

- Ja da sam znao da je tako i da treba da biram nikad ne bih izabrao tebe. Ja da vratim vreme i neko da mi je rekao moja žena sa kojom imam dete ili Filip nikad ne bih birao. Nisam sumnjao da će tako nešto da ga povredi jer je on govorio da radimo šta hoćemo - pričao je Luka.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić