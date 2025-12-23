NE BI TREBALO DA IDE OVAKO! Luka priznao Toši da mu veza sa Anitom ne ide kako je planirao! (VIDEO)

Izjalovilo se.
Luka Vujović i Anita Stanojlović razgovarali su danas sa robotom Tošom o svojoj ljubavi.
- Uživam, zaljubljujem se polako - rekla je Anita.
- Nismo nešto puno spavali, pričali malo - naveo je Luka.
- A to se zove priča, ja sam mislio ništa priča, samo s*ks - rekao je Toša.
- Ide kako ne bi trebalo da ide, mnogo brzo, što je brzo to je kuso, mnogo smo se opustili, prepustili jedno drugom, tu smo gde smo - naveo je Luka.
- A šta kažu drugi - pitao je Toša.
- Sam si video, ne vole nas. Ali pre će robot da nas zavoli nego čovek - rekao je Vujovć.
Autor: R.L.