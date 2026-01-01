Luda žurka u Šimanovcima: Olivera Marković podigla sve takmičare na noge! (VIDEO)

Napravila dobru žurku!

Olivera Marković večeras peva na imanju u Šimanovcima, takmičarima ''Elite 9'', a iako su oni u prvi mah bili smoreni što nemaju mnogo alkohola, čini se da su vrlo brzo odlučili da to ostave po strani i posvete se đuskanju.

Naime, Olivera je napravila žurku za pamćenje i takmičare jednom pesmom uspela da podigne na noge. Oni su bili oduševljeni atmosferom i Oliverinim glasom, ali ni ne slute da ih za manje od sat vremena čeka dolazak Jelene Karleuše.

Autor: N.Panić