Zadruga

Luda žurka u Šimanovcima: Olivera Marković podigla sve takmičare na noge! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napravila dobru žurku!

Olivera Marković večeras peva na imanju u Šimanovcima, takmičarima ''Elite 9'', a iako su oni u prvi mah bili smoreni što nemaju mnogo alkohola, čini se da su vrlo brzo odlučili da to ostave po strani i posvete se đuskanju.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Olivera je napravila žurku za pamćenje i takmičare jednom pesmom uspela da podigne na noge. Oni su bili oduševljeni atmosferom i Oliverinim glasom, ali ni ne slute da ih za manje od sat vremena čeka dolazak Jelene Karleuše.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

