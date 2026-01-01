AKTUELNO

Zadruga

Pamtiću te celog života, pamtiću te ja: Janjušu totalno popustile kočnice i umalo poljubio Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Šok preokret!

Takmičari ''Elite 9'' često u Beloj kući komentarišu kako varnice i dalje postoje između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić iako oni to uvek negiraju. Ipak, čini se da je ovaj Janjušev potez potvrdio sve reči njegovih cimera.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Aneli se latila mikrofona i uzela da otpeva pesmu ''Pamtiću te celog života'', a Janjuš se u jednom momentu spustio i počeo da joj peva stihove ove pesme, a potom i pokušao po svemu sudeći da poljubi bivšu.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je to izgledalo, možete pogledati klikom OVDE.

Autor: N.Panić

