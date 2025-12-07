Ipak ne može bez nje? Alibaba dokazao da nije imun na Aneli, zbog ovoga je Luka odmah izljubomorisao! (VIDEO)

Šok preokret!
Asmin Durdžić iako je poslednjih dana imao žestoke sukobe s Aneli Ahmić, on je sada nakon završetka emisije odmah otrčao do izolacije da zauzme krevet za Aneli i tom prilikom je Luka Vujović izljubomorisao.
- Pomirili ste se? - upitao je Luka.
- Pa ne trebam da je pljujem - rekao je Alibaba.
- Pričate, družite se - rekao je Luka.
- Nije ni reč sa mnom progovorila, ali došao sam ovde da joj zauzmem krevet da joj ne bi ove k*rve Babejićka i Sunčica uzele. Je l' ima ona jorgan? - upitao je Alibaba.
- Ima - rekao je Luka.
- Ajde namesti joj ti krevet - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić