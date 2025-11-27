Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Šok preokret!

Asmin Durdžić došao je do pušionice i porazgovarao sa Lukom Vujovićem i Majom Marinković o njegovom odnosu s Aneli Ahmić, a potom se izlanuo i indirektno priznao da igra igru sa svojom bivšom kako bi dokazao istinu.

- Posle ovoga treba da se pomire i sve - rekao je Luka.

- Koje su reči izgovorili sve, Bože me sačuvaj - rekao je Uroš.

- Što ti spominješ Staniju? - upitao je Alibaba.

- Treba da uđe da vas zgazi sve - rekao je Uroš.

- Meni je Stanija na prvom mestu, a sve ostalo mogu da komentarišem. Nije normalno da su ovoliko bliski - rekla je Maja.

- Ovo je sve normalno jer se niste videli dve ipo godine, a ovde će se vratiti emocije - rekao je Luka.

- Kome? - upitao je Alibaba.

- Jednoj strani sigurno, a pogotovo Aneli jer te nije videla sa Stanijom dok si ti nju gledao s drugim partnerima - rekao je Luka.

- Ja sam nju ostavio zato što nisam imao emocije i meni se nikad ne mogu vratiti emocije jer ih nisam ni imao - rekao je Alibaba.

- Nije normalno to ležanje u krevetu - rekla je Maja.

- Napolju da nema kamera, bilo bi nešto između njih - rekao je Luka.

- Nikad, osećao bih se kao da me j*bete ti i Janjuš zajedno. Ona je samo dokazala da je sve za mene lagala - rekao je Alibaba.

- I ti za nju isto - rekao je Uroš.

- Ne, ja za nju mogu sve isto da potvrdim - rekao je Alibaba.

- Tebi je valjda jasno da si s ovim stavio tačku na vezu s Majom - rekao je Luka.

- Da i? Šta je problem? Je l' imam pravo da radim šta hoću kako bi dokazao da ništa nisam lagao? - upitao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić