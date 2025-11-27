AKTUELNO

Zadruga

Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok preokret!

Asmin Durdžić došao je do pušionice i porazgovarao sa Lukom Vujovićem i Majom Marinković o njegovom odnosu s Aneli Ahmić, a potom se izlanuo i indirektno priznao da igra igru sa svojom bivšom kako bi dokazao istinu.

- Posle ovoga treba da se pomire i sve - rekao je Luka.

pročitajte još

Zgadila mi se, napolju bih sad odmah otišao kod nje: Luka ocrnio Aneli za sve pare, pa otkrio da ga blati zbog boljeg plasmana! (VIDEO)

- Koje su reči izgovorili sve, Bože me sačuvaj - rekao je Uroš.

- Što ti spominješ Staniju? - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da uđe da vas zgazi sve - rekao je Uroš.

- Meni je Stanija na prvom mestu, a sve ostalo mogu da komentarišem. Nije normalno da su ovoliko bliski - rekla je Maja.

- Ovo je sve normalno jer se niste videli dve ipo godine, a ovde će se vratiti emocije - rekao je Luka.

pročitajte još

Ako sam ja nezrela, šta su mu onda druge bivše?! Luka progovorio o Eni, Boginja potkačila Anđela za Anitu (VIDEO)

- Kome? - upitao je Alibaba.

- Jednoj strani sigurno, a pogotovo Aneli jer te nije videla sa Stanijom dok si ti nju gledao s drugim partnerima - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam nju ostavio zato što nisam imao emocije i meni se nikad ne mogu vratiti emocije jer ih nisam ni imao - rekao je Alibaba.

- Nije normalno to ležanje u krevetu - rekla je Maja.

pročitajte još

Mrze me svi bivši: Aneli kipti od besa jer joj Alibaba i Luka rade o glavi, izvređala ih obojicu! (VIDEO)

- Napolju da nema kamera, bilo bi nešto između njih - rekao je Luka.

- Nikad, osećao bih se kao da me j*bete ti i Janjuš zajedno. Ona je samo dokazala da je sve za mene lagala - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ti za nju isto - rekao je Uroš.

- Ne, ja za nju mogu sve isto da potvrdim - rekao je Alibaba.

pročitajte još

NISTE BILI SJAJNI: Dača uveren da u odnosu Asmina i Stanije nisu CVETALE RUŽE, Durdžić rešio da progovori o njenim GREŠKAMA! (VIDEO)

- Tebi je valjda jasno da si s ovim stavio tačku na vezu s Majom - rekao je Luka.

- Da i? Šta je problem? Je l' imam pravo da radim šta hoću kako bi dokazao da ništa nisam lagao? - upitao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Alibaba i Aneli sklopili primirje: Napokon pronašli zajednčki jezik, sve loše ostavljaju iza sebe! (VIDEO)

Zadruga

Promenila ploču: Alibaba unakazio Aneli bolnom istinom u lice i otkrio sve o njenim porodičnim odnosima, ona odustala od poligrafa! (VIDEO)

Zadruga

Šta ću u Majamiju? Alibaba priznao da ga više ne zanima Stanijam, rešio da smuva Dušicu! (VIDEO)

Zadruga

Sad neće moći da se izvuče! Dača usnimio koliko je Alibaba lud za Aneli, odmah mu prebacio: Papučo! (VIDEO)

Domaći

ALIBABA I ANELI ZAJEDNO U KREVETU: Norini roditelji na korak do pomirenje, Ahmićeva posle ljubljenja sa Lukom završila sa bivšim! (VIDEO)

Zadruga

Neću više od nebitnih da pravim bitne: Aneli povređena zbog Lukinih flertova s Anitom, sada zauvek presekla s njim i odjavila ga! (VIDEO)