Neću više od nebitnih da pravim bitne: Aneli povređena zbog Lukinih flertova s Anitom, sada zauvek presekla s njim i odjavila ga! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević na samom startu porazgovarao je s Aneli Ahmić o njenom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Šta se danas desilo za vreme slave? Ponovo je Luka flertovao na tvoje oči? - upitao je Darko.

- Videla sam par puta da mu je Mina prišla pre slave, a juče smo se dogovorili da više nema takvih stvari. One su dve uhode, a dogovorile smo se da toga više nema. Sve mi se skupilo i danas je bila samo kulminacija svih nezadovoljstava - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni se ona danas prva obratila, a ne ja njoj - rekao je Luka.

- Ja nisam započela prva komunikaciju već mi se on danas nasmejao ispred kuće i ja pitam: ''Šta je smešno'', a on mi odgovara: ''Tebe uvek kad vidim, napraviš neki osmeh da ja moram da se nasmejem''. Možda stvarno ličim na neku muškarčinu pošto sam veći muškarac nego svi oni zajedno - rekla je Aneli.

- Ti si danas optuživala Luku da te uništio i tvoj život, do kakvih nervnih slomova te doveo? - upitao je Darko.

- Povredio me na mnoge načine, a juče kada mi je prišao posle onog javnog poniženja i nisam htela tad da se pomirim s njim. Počelo je vremenom da se sve ubija u meni, a danas je sve prelilo čašu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ostaješ pri odluci i koliko misliš da će te ovo držati? - upitao je Darko.

- Previše se stvari desilo kojih sam ja spolja gledala i prelako sam prešla preko nekih stvari. Najteže mi pada što sam upoznala Noru s njim, a to nisu male stvari kada se on slikao s mojim detom. Ja kad sam otišla ona me pitala za Luku sto puta, ona sve pamti i to mi je teško - rekla je Aneli.

- Rekla si da sve namerno, baca i radi samo da bi Anita, videla? - upitao je Darko.

- Da, namerno samo da bi se čulo sve. Ja ne želim od nebitnih da pravim bitne, zna se ko sam ja ovde - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

