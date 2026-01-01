AKTUELNO

Zadruga

Nakon večerašnje žurke sve mu je jasno: Bora shvatio ko su prave rijaliti zvezde! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Večeras nema sujete!

Bora Santana nakon nastupa Jelene Karleuše shvatio je ko su prave zvezde u rijalitiju da svi treba da zavide Miljani Kulić.

pročitajte još

Hit scene u rehabu: Maja obećala Urošu da će mu platiti da joj sačuva pijanog Đukića, on i Zorica ga sredili očas posla! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je Miljana? Nju je Jelena nju sama zvala dva puta, mogu svi da joj zavide. Sve i da nikad ne pobedi Miljana je Miljana. Moraju da znaju da je Miljana Miljana, a Mića Mića i Zorica Zorica. Ovaj čovek ima najviše dana u istoriji "Elite" i "Farme", a onda ide Matora, tu sam bio i ja, ali sam stopirao. Mića i ja smo bili egal - govorio je Bora.

pročitajte još

Pamtiću te celog života, pamtiću te ja: Janjušu totalno popustile kočnice i umalo poljubio Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dobili vetar u leđa: Mina i Milan dali podršku Sofiji i Terzu da nastave svoju ljubavnu priču! (VIDEO)

Zadruga

SINULO MU KAD JE UGLEDAO! Bora poleteo kad je video Indi u kazinu, kreće ludilo kakvo niste videli (VIDEO)

Zadruga

Gde su Terzini mama i tata? Bora podelio prve utiske nakon ispadanja! (VIDEO)

Zadruga

RED JE DA SE SVE OTKRIJE! Bora stigao u Rajski vrt!

Farma

Bacili se na ozbiljan posao: Farmeri počeli da prave krevete, evo ko je bio najvredniji! (VIDEO)

Domaći

VELIKE ZVEZDE NA KONCERTU KOD EMINE JAHOVIĆ: Evo ko je sve došao od poznatih da podrži koleginicu, OVAJ PAR oduševio sve (FOTO)