Nakon večerašnje žurke sve mu je jasno: Bora shvatio ko su prave rijaliti zvezde! (VIDEO)

Večeras nema sujete!

Bora Santana nakon nastupa Jelene Karleuše shvatio je ko su prave zvezde u rijalitiju da svi treba da zavide Miljani Kulić.

- Šta je Miljana? Nju je Jelena nju sama zvala dva puta, mogu svi da joj zavide. Sve i da nikad ne pobedi Miljana je Miljana. Moraju da znaju da je Miljana Miljana, a Mića Mića i Zorica Zorica. Ovaj čovek ima najviše dana u istoriji "Elite" i "Farme", a onda ide Matora, tu sam bio i ja, ali sam stopirao. Mića i ja smo bili egal - govorio je Bora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić