Dobili vetar u leđa: Mina i Milan dali podršku Sofiji i Terzu da nastave svoju ljubavnu priču! (VIDEO)

Nema sujete!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Minom Vraški. Ona je na samom početku komentarisala pomirenje Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Njih dvoje kao njih dvoje imaju neke nedovršene stvari. Meni je najviše žao kad sam govorila neke stvari sam trpela uvrede pojedinaca i sa njegove strane. Bila sam gurnuta u vatru da sam lažov, manipulator i da sam bez emocija. Mislim da nije vreme i mesto da ja taj odnos komentarišem - govorila je Mina.

Crna mamba pustila otrov: Maja unakazila Alibabu, brutalno ga raskrinkala i odjavila kao nikog! (VIDEO)

- Šta misliš o Sofiji na kraju i da li joj veruješ? - pitao je Darko.

- Sećam se zaklela mi se u majku da joj se Milan dopada, a ja sam joj rekla da je najevi folirant. Možda je htela da pobegne i mislila je da će biti pametnija ove sezone. Na kraju ljubav pobedi kakva god da je bila prethodne sezone, a oni su je nasilno prekinuli. Mislim da postoji ljubav sa njene strane, videla sam onaj klip i mislim da one suze ne mogu da se isfoliraju - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon nje svoj sud je dao i Milan Stojičković.

BRUTALAN ODGOVOR: Nakon što je Mustafa žetoko potkačio Maju, Taki se odmah oglasio i ponizio Durdžiće!

- Sofija i ja smo se družili dve nedelje, a moj problem je jer ja vidim neke stvari, a neću da ih prihvatim. Mi smo imali odnos da ćemo da se družimo i da nećemo da ulazimo u vezu. Teško je kad sa nekim provodite vreme, svidi vam se i ne možete da kontrolišete emocije. Drago mi je da se ovako desilo. Prvi put sam čuo njihovo priču, znam da Terza sve radi srcem i neke stvari se ovde brzo dešavaju. Kad sam osetio da ima drugačiji odnos prema meni i kad je rekla da ne želi da komuniciramo shvatio sam da tu nemam više šta da tražim - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

