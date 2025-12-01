AKTUELNO

Zadruga

Dao mu vetar u leđa! Dača umirio Terzu zbog Milice i Barbare, preko svoje porodične situacije: Izlazim iz kuće, a moj tata i mamin dečko... (VIDEO)

Iskren do koske!

Dača Virijević i Bora Terzić Terza ostali su nasamo u Beloj kući, te su tako započeli razgovor o Terzi i Milici Veličković.

- Slušaj, mamin brat, ja izlazim iz kuće, stigla neka nova za teretanu, frižider za proteine i to. Oni istovaraju, a moraju stepenicama do teretane. Kaže tata: "Ostavili mi ovde ispred vrata", nailaze moj ujak i mamin taj dečko. Sreo se tata s njima i kaže: "Hajde da idemo da nosimo", ja izlazim, vidim tatu, ujaka i Mikija. Ja snimim i pošaljem mami, mi se smejali, mi tako živimo. Vaša sreća je što je Barbara mala, sve će da se stabilizuje - rekao je Dača.

- Ja nigde nisam dao, ja u intervjuu uvek kažem da je ona dobra majka, baš je odgovorna, a ona svaki intervju kao da će biti Barbaru sramota kada čuje ko joj je otac, kao da mi je porodica monstruozna?! - rekao je Terza.

- Niko neće njoj da bude bolji otac od tebe, nisi ti neki probisvet. Ima ljudi, ima loših očeva...Čula da si smuvao Minu Vrbaški, sigurno je poludela, nije to Slađa Poršelina - rekao je Dača.

- Ja se nikada ne bih pomirio sa njom, jer sam ja povredio nju sa Sofijom, ja bih povredio i dete - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

