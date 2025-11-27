Novi detalji! Bora Santana kivan zbog placa koji mu otima Milica Kemez, rešio da progovorio: Kuma je na dan svadbe pitala da li je sigurna u sve, ona je počela da plače (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Bori Santani.

- Za slavu ti niko iz porodice ti nije poslao čestitku, znači li to da su na Miličinoj strani - glasilo je pitanje.

- Na oca se ne ljutim, on je preko, on ne zna kako se to radi. Burazeri ne znam zašto nisu poslali, ja sam očekivao da mi pošalju najbliži moji. Meni je samo da će da se reši to oko placa koji mi je otela, koji sam ja platio. Da ti odmah kažem, mene to zanima jer je to moje, to je pored. Ako su oni otišli zajedno, uzeli su jedno kuče, uzeli drugo i sada da mi otmu i to?! To je sve moja sposobnost, a najviše je stavljeno na njeno ime zbog kuće. Hteo sam da mi se jave, da mi daju vetar u leđa i treba da živim ovde još sedam i po meseci, a ne da budem potunjen i da ne mogu da spavam do devet ujutru - rekao je Bora.

- Zar ne misliš da su na strani Milice Kemez - pitao je Milan.

- Kako da mislim, nikada nisu ni bili?! Sa njima sam se svađao zbog nje - rekao je Bora.

- Da li je istina da je tebi maćeha na svadbi nešto rekla?! Šta se desilo na svadbi - pitao je voditelj.

- Ne, ne, ona je dobra sa Milicom. Meni je kuma njena rekla na dan svadbe, da je nju pitala: "Jesi ti sigurna da to hoćeš?" i ona je gledala i počela je da plače. Pred svadbu je zvao neki njen bivši iz Novog Sada, jer su oni u tom salonu pravili kupleraj, Bog zna šta su radili. Nju je zvao na video, tu je bila Lili i kuma, zvao je na telefon taj neki bivši dečko, na video, pazi ti to. On je rekao: "Gotovo, ti se udaješ", ona je rekla: "Pa i ti si se oženio i imaš dvoje dece". Žena je videla da ja nisam dobro i da ona nije u pravu, pa je kuma zvala da neće da ide ovako. Nas troje smo seli, kuma je to ponovila od reči do reči, ona je ćutala, niti je napala ženu. Ona se njemu pravdala, razumeš, zašto se ona udaje. Eto, to je cela priča. Ona je kao najviše volela mog ćatela, ništa se nije mešao, ali kada je video sve ovo, čovek se šokirao - rekao je Bora.

- Poznajem Milicu, bio sam kod nje u emisiji dan pred ulazak. Što se tiče ovog materijalnog, to mi je čudno, ali sam siguran da je on i dan-danas voli i da mu je jedina konekcija sa tim, to materijalno. Mislim da su Bori materijalne stvari bitnije od svega, bilo mi je zanimljivo na početku, ovo mi je sada dosadno - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić