Šok! Terza otkrio da li mu smeta u druženju sa Filipom to što se pričalo da je imao trojku sa Milicom (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka je naredno pitanje pročitala Bori Terziću Terzi.

- Kako to da ti ne smeta da se družiš sa Filipom za kog se pričalo da je imao trojku sa Milicom - glasilo je pitanje.

- Ne smeta mi, šta god da je imao, bilo je, ne smeta mi. U tim trenucima jesam dramio, ali se družim s njim jer sam ga zgotivio - rekao je Terza.

- Ja demantujem to, ne želim da pričam o tim stvarima, imaćemo isti ovakav odnos. Ovo je totalno drugačija priča - rekao je Đukić.

- Devojka nije bila ni sa mnom ni sa Filipom, to su bile neke njene drugarice, to je druga priča - rekao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić